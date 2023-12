„Zoltan“ fegt durch Grevenbroich Feuerwehr knackt im Sturm die Marke von 1000 Einsätzen

Allerdings meldet die Feuerwehr einige Sachschäden. An der Fröbelstraße in Orken begruben umgestürzte Bäume zwei geparkte Autos unter sich. An der Schirnerstraße in der Südstadt entwurzelte eine Böe eine hohe Birke, die auf die Straße kippte. Der Baum verfehlte ein Gebäude nur knapp. Am Alten Hof in Noithausen krachte ein rund 20 Meter hoher Straßenbaum auf das Gelände des dortigen Spielplatzes und zerstörte Spielgeräte, Sitzbänke und einen Tisch. Auch dieser Baum ging nur knapp neben einem Mehrfamilienhaus zu Boden.