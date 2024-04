Amtsgericht in Wermelskirchen Der Wurf eines Glases ist nicht nachzuweisen

Freispruch für einen 30-jährigen Mann aus Wermelskirchen. Der sollte einen Gegenstand aus Glas in Richtung einer davon zufällig getroffenen jungen Frau geworfen haben und stand deshalb vor dem Amtsgericht in Wermelskirchen. Aber: Zeugen bestätigten das nicht. Und der Angeklagte bestritt kategorisch, überhaupt irgendetwas geworfen zu haben – ob nun Glas oder Flasche. Lediglich die Geschädigte sagte, dass es eine Flasche gewesen sei, die sie unvermittelt am Hinterkopf getroffen habe. Konkret ging es um einen sehr frühen Morgen im Dezember 2022, Ort des Geschehens war eine Sport-Bar in Wermelskirchen.