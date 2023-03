Schüleraustausch in Wermelskirchen „Die Deutschen sind ja doch nett“

Und tatsächlich stellen auch die Lehrer fest, dass ihren Schülern die gemeinsame Woche gutgetan hat. „Wir unterscheiden uns ja nicht so groß in unseren Kulturen, aber eben in Kleinigkeiten“, sagt Heike Frankrone. Und so eine Begegnung schafft dann auch die Möglichkeit, eigene Verhaltensweisen noch einmal zu hinterfragen und Entscheidungen für das eigene Leben zu treffen.