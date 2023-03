Wermelskrichen Junge Talente treten beim „Musikschul-Jam“ im Haus Eifgen auf

Es sind schon eine ganze Menge an neuen Veranstaltungen im Haus Eifgen entstanden, seit der Trägerverein Ende des vergangenen Jahres beschlossen hat, in Sachen Konzerten ein wenig kürzer zu treten und das Haus für alternative Veranstaltungen zu öffnen. So etwa am Montagabend die neue Reihe „Musikschul-Jam“, eine etwas andere Art des Klassenvorspiels der Wermelskirchener Musikschule.