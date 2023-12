Programm an der Burgruine in Wachtendonk „Lost Place“-Veranstaltungen an zwei Wochenenden

Das zweite Wochenende startet am Freitag, 16. August, mit der klassischen Comedy-Mix-Show. Welche vier Künstler auf der Bühne stehen, ist noch geheim und wird erst kurz vor der Veranstaltung verraten. „Der Kartenvorverkauf hierfür läuft aber schon richtig gut“, sagt Bodden. „Anscheinend haben die Besucher ein gewisses Vertrauen in unsere Künstler-Auswahl“. Am Samstag, 17. August, geht es musikalisch weiter. Die Künstler stehen aber noch nicht fest. Am Sonntag, 18. August, findet traditionell die Veranstaltung „Jazz and more“ statt. Hier soll mit den Bands „Doc Tom and the Wolf Harp Gang“ und „Jammination“ für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein.