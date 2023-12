Soziales in Hilden Mit Bommeln ein Zeichen setzen

Und nun ist Unterstützung erwünscht: Aus Wollresten, die in manch einem Haushalt möglicherweise schon lange in Kisten und Kartons schlummern, lassen sich wunderbar Bommel herstellen. Freiwillige sind eingeladen, viele bunte Bommel herzustellen und sich damit an der Aktion zu beteiligen. Abgeben kann man die Bommel ab dem 8. Januar in der Musikschule, Gerresheimer Straße 20, zu den Öffnungszeiten des Sekretariats. Es ist montags und dienstags von 10 bis 12 und 14 bis 16, mittwochs von 10 bis 12, donnerstags von 14 bis 18 und freitags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Abgegeben werden kann auch Wolle in allen erdenklichen Farben, aus der dann noch Bommel gemacht werden können.