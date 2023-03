Sportlerehrung in Wermelskirchen Stadt zeichnet erfolgreiche Sportler aus

Bei der Mannschaft des Jahres hat sich der Sportausschuss in diesem Jahr für ein Novum entschieden: „Zum ersten Mal verleihen wir diesen Preis an ein Ehepaar“, kündigt Stadtsportverbandsvorsitzender Rainer Bleek an. Den Titel, dotiert mit 1000 Euro, sichern sich Christiane und Hans-Werner Bauss, die seit fast 50 Jahren ganz verschiedene Preise im Motorsport sammeln – im Enduro-Gespann und im Gespanntrial. Mehr als 30 Titel haben die beiden jeweils gesammelt. Im Gespanntrial sind sie seit Jahrzehnten gemeinsam erfolgreich. „Wir freuen uns, in unserem sportlichen Herbst noch diese Auszeichnung zu bekommen“, erklärt Hans-Werner Bauss, „vor allem, weil wir sie von meiner Heimatstadt erhalten.“ Und deswegen unterscheide sich dieser Preis doch noch mal deutlich von den vielen Ehrungen, die sie bereits erhalten hätten. Ob sie nach dem Titel bei der Internationalen DMV Gespanntrial Challenge im vergangenen Jahr denn nun an den sportlichen Ruhestand denken würden? „So ganz sein lassen, können wir es einfach nicht“, befindet Christiane Bauss und lacht.