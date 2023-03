Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Wermelskirchen „Die Katastrophen gehen immer weiter“

Es sind die spektakulären Brände, an die sich die Feuerwehrleute lebhaft erinnern können: 2020 war es beispielsweise das Feuer in einer Halle am Höferhof in Dabringhausen, 2021 ein Dachstuhlbrand ebenfalls in Dabringhausen, im vergangenen Jahr das durch Brandstiftung entstandene Feuer auf dem Ziegenhof Deppe in Ketzberg. Dazu kommt die steigende Zahl der Feuerwehr-Einsätze aufgrund von Sturm. Prägend für die Herausforderungen an die Sankt-Florians-Jünger in Wermelskirchen sind genauso die Einsätze rund um das Starkregen-Ereignis im Juli 2021. Doch auch die weniger medial präsenten Einsätze sind Thema bei den Wehrleute. „Wenn wir auf der Autobahn einen verunfallten Pkw-Fahrer tot aus dem Fahrzeug bergen müssen, ist das eine belastende Erfahrung“, sagte Hauptbrandmeister Torsten Raspe, der traditionell auf der Jahreshauptversammlung der Wermelskirchener Feuerwehr den Jahresrückblick hält. Dieses Mal fiel dieser Tagesordnungspunkt etwas länger als zuletzt gewohnt aus, denn Torsten Raspe blickte gleich auf drei Jahre von 2020 bis 2022 zurück. Der Grund: Wegen Corona fand die letzte Feuerwehr Jahreshauptversammlung in 2019 statt. Die Pandemie selbst hielt in diesen Jahren und bis heute die Brandbekämpfer in ihren Fängen, wie Stadtbrandmeister Holger Stubenrauch erinnerte: „Bis heute haben uns 66 Covid-Informationen erreicht, die Verhaltensweise für die Feuerwehr aufzeigen.“ Um stets die Einsatzfähigkeit aufrecht zu erhalten, habe es strengste Vorgaben gegeben. „Es gab keine persönlichen Treffen mehr, was gerade im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr-Arbeit unter schwierigsten Umständen bedeutete.“