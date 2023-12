Abfallbeseitigung in Wermelskirchen Wie der Müll in der Festtagszeit abgeholt wird

Die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs in der Albert-Einstein-Str. 26-28 verändern sich ebenfalls. Bedingt durch die Feiertage ist der Wertstoffhof am Dienstag, 26. Dezember, geschlossen. Am Samstag, 23. Dezember, sowie am Samstag, 30. Dezember, ist der Wertstoffhof jeweils von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Außerdem öffnet der Wertstoffhof zwischen Weihnachten und Neujahr am Donnerstag, 28. Dezember, von 11 bis 16 Uhr die Tore.