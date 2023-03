Diamant-Hochzeit in Wermelskirchen Bei Ingrid und Horst Faubel stimmt die „Grundsubstanz“

Mehr als 60 Jahre sind seitdem vergangen. Die Verlobung wurde 1962 gefeiert, die Hochzeit am 22. März 1963 „mit über 40 Gästen in einer Gaststätte im Belten“. Anfangs wohnte das junge Brautpaar nach der Hochzeit noch zwei Jahre bei ihren Eltern, weil Horst Faubel bei der Bundeswehr war, anschließend bezogen sie ihre erste gemeinsame Wohnung in Eipringhausen. „1967 haben wir dann mein Elternhaus in Hünger übernommen, wo mehrere Generationen lebten“, sagt Horst Faubel.