Stadtkirche in Wermelskirchen Konzert des Posaunenchors mit klingenden Glocken und sausenden Schlitten

Am Sonntagabend versuchte sich das Ensemble programmtechnisch an einer neuen Idee: Die Musiker hatten das Stück „Nun komm der Heiden Heiland“ in das Zentrum ihres Weihnachtskonzerts gestellt – in verschiedenen Fassungen. „Dieses Lied war früher eines der bekanntesten Weihnachtslieder und hatte im Gesangbuch die Nummer Eins“, erzählte der Dirigent und eröffnete das Konzert mit den für viele inzwischen eher unvertrauten Klängen.