Bis zum 1. November Bergischer Wanderbus fährt ab 1. April

Das Unternehmen „Piccolonia Busreisen“ fährt seit diesem Jahr im Auftrag der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) auf der 267-Strecke mit einem Kleinbus. Der Bergische Wanderbus fährt an Wochenenden und Feiertagen. Da auch die Brückentage erfahrungsgemäß gerne für Wanderausflüge in der Region an Eifgen und Dhünn genutzt werden, rollt der Bus zusätzlich auch an den Tagen nach Christi Himmelfahrt, Fronleichnam und vor dem Tag der Deutschen Einheit – also am Freitag, 19. Mai, am Freitag, 9. Juni, sowie am Montag, 2. Oktober.