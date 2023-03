Jahreshauptversamnnlung in Wermelskirchen Neues DTV-Vereinsheim ist auf einem „guten Weg“

Wie Kassierer Michael Kissling erläuterte, standen beim DTV in 2022 196.400 Euro an Einnahmen gegenüber von 304.260 Euro an Ausgaben – was ein Minus von nahezu 108.000 Euro ausmacht. Aber: Das sei kein Grund zur Besorgnis, weil darin die einmaligen Kosten (rund 80.000 Euro) für die Entsorgung des alten Aschebelags vom einstigen Sportplatz am Asterweg enthalten seien, zu denen sich der DTV beim Grundstücksverkauf verpflichtet hatte und die der Verein im vergangenen Jahr bezahlt hat.