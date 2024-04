Volksfest in Wermelskirchen 30 Geschäfte bilden die Frühjahrskirmes

Auch wenn sie „nur“ die kleine Schwester der großen Herbstkirmes im August ist, läutet die Frühjahrskirmes kombiniert mit dem verkaufsoffenen „Das Fest“-Sonntag traditionell den Reigen der Open-Air-Veranstaltungen in Wermelskirchen ein. Los geht es am Christi Himmelfahrtstag, Donnerstag, 9. Mai, um 11 Uhr. Die Frühjahrskirmes endet am darauffolgenden Sonntag, 12. Mai, gegen 22 Uhr, an dem „Das Fest“ zwischen 13 und 18 Uhr mit geöffneten Einzelhandelsgeschäften in die Innenstadt lockt.