Nach Diskussion in Wermelskirchen Das sagt die Deutsche-Knigge-Gesellschaft zum Jogginghosen-Verbot an Schulen

Zuletzt hatte ein Jogginghosen-Verbot an einer Schule in Wermelskirchen hohe Wellen geschlagen. Von der Schule hieß es am Mittwoch, man wolle die Kleiderordnung „trotz Kritik in den Medien“ aufrechterhalten. Die Schülerinnen und Schüler sollten so dazu animiert werden, Kleidung zu tragen, die nicht zum „Chillen“ verleite. Für die Vorbereitung auf das Berufsleben sei eine Abkehr von der Jogginghose wichtig, teilte die Schule weiter mit.