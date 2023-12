Debatte um Silvester Mehrheit in Deutschland für Verbot von Böllern

An vielen Orten gibt es bereits Verbotszonen für Böller und Feuerwerk. Nach den Ausschreitungen in einigen deutschen Städten im vergangenen Jahr hat die Debatte um ein generelles Verbot wieder an Fahrt gewonnen. Die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft warf Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) Untätigkeit beim Schutz von Einsatzkräften vor Angriffen vor.