In Bochum und Gelsenkirchen Polizei greift nach Serie von Raubüberfällen bei Jugendclique zu

Insgesamt gehe die Polizei von mehreren Dutzend Einzeltaten aus. Das sei in einer Stadt wie Bochum in der Statistik gar nicht besonders auffällig. Die Ermittler seien aber aufmerksam geworden, weil Zeugenaussagen und Beweismittel bei ähnlichen Raub-Delikten in der Innenstadt immer wieder zu den gleichen Tatverdächtigen führten, sagte der Sprecher. Die jungen Männer hätten offensichtlich in wechselnder Zusammensetzung spontan den Entschluss gefasst, ein Opfer zu überfallen. Dass es unter den Jugendlichen eine feste Hierarchie mit einem Anführer gab, der die Taten geplant und koordiniert hat, glauben die Ermittler nicht.