Zu milde Winter Zecken werden zur Dauergefahr – so schützt man sich

Auch dieser Winter ist durch die Klimaerwärmung wieder zu mild verlaufen. Die Temperaturen liegen für die Jahreszeit deutlich über dem Durchschnitt. Ob der Winter überhaupt noch einmal mit Wucht zurückkommt, ist fraglich. Der anhaltend milde Winter begünstigt das Überleben von Zecken. Dauerte die Zeckensaison früher von März bis Ende Oktober, so sind die Spinnentiere inzwischen ganzjährig aktiv, wie Michael Blaschke vom Landesbetrieb Wald und Holz sagt: „Sobald es wärmer als acht Grad und feucht genug ist, lauern die Zecken auf ihre Wirte.“ Es sei deshalb sinnvoll, auch zu dieser Jahreszeit nach einem Spaziergang oder einem Aufenthalt im Garten darauf zu achten, ob man selbst oder das Haustier eine Zecke hat. Am ehesten lauern sie in Hunde- und Katzenhöhe in hohem Gras und Gebüschen.