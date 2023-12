Bildungsministerin Dorothee Feller Lehren für NRW aus Pisa – Schulentwicklung hat nicht „Schritt gehalten“ mit der Gesellschaft

Es sei das mehrgliedrige Schulsystem gewesen, das Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg großgemacht habe, sagte die schulpolitische Sprecherin der FDP, Franziska Müller-Rech, am Donnerstag in der Plenardebatte im Landtag über die miserablen Ergebnisse in der Bildungsstudie. „Die Antwort auf eine Bildungsmisere lautet nicht: Kein Sitzenbleiben, keine Noten mehr und eine Schule für alle“, sagte sie. Stattdessen müsse „Freude an Leistung“ vermittelt werden: „Dieses linksgrüne Gejammere über zu viel Wettbewerb und Leistungsdruck in unseren Schulen, das muss doch spätestens jetzt endlich mal ein Ende haben. Wir müssen in unseren Schulen vermitteln, dass sich Anstrengung lohnt.“