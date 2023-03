Nach gescheiterter Postenbesetzung NRW-SPD-Chef Kutschaty ist zurückgetreten

Sowohl Präsidium als auch die SPD-Regionalvorsitzenden fühlten sich offenbar von dem Kandidatinnen-Vorschlag überrumpelt. Als unfreundlicher Akt wurde empfunden, dass bereits am Nachmittag der „Kölner Stadt-Anzeiger“ über die Pläne berichtet hatte – also vor Information an die Präsidiumsmitglieder.