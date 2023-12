Aktion des Kinderschutzbundes in Wermelskirchen Kinder feiern Beginn der Weihnachtsferien im Kino

Die Ticketkontrolle übernehmen an diesem Nachmittag Kinder der Katt – mit Unterstützung des „Bufdis“, der seinen Bundesfreiwilligendienst in der Katt absolviert. Pia Schiffler steht an der Popcornmaschine und hat alle Hände voll zu tun. Und Klaus Schiffler wartet auf den Moment, in dem er den Film starten kann: „Die unlangweiligste Schule der Welt“.