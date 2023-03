Kleiderordnung in Wermelskirchen Ärger um Jogginghosen – Sekundarschule schließt Schüler aus

In 2019 hatte der damalige und inzwischen pensionierte Sekundarschulleiter Dietmar Paulig gegenüber unserer Redaktion gesagt: „Die Jogginghose gehört in die Sporthalle, nicht auf den Schulhof.“ Aber: Ein offizielles Verbot hat es demnach in 2019 an der Sekundarschule nicht gegeben, sondern eine Kleiderordnung. Diese wurde gemeinsam mit den Schülern entwickelt und besagte: „Sportliche Kleidung ist ok, aber wir laufen nicht im Trainingsanzug oder in Jogginghose herum.“ Paulig erläuterte damals, dass mit Schülern in Jogginghose das Gespräch gesucht werde und diese Gespräche „sehr nett“ verliefen.