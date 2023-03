Bildung in Wermelskirchen Ärger um Jogginghosen in der Sekundarschule weckt „Volksseele“

Wieder andere zeigen völliges Unverständnis für die Regelung und das Verweisen der Kinder vom Unterricht an der Sekundarschule: „Haben die keine anderen Sorgen? Da will sich wohl jemand aus dem letzten Jahrhundert profilieren.“ Auch wird die Frage gestellt: „Lernt es sich denn schlechter in Jogginghose? Also hat die Hose Einfluss auf das Lernen? Die Studien würde ich gerne sehen.“ Eine weitere Frage lautet: „Seit wann gibt es an deutschen Schulen einen Kleider-Stil-Zwang? Wie wäre es denn mit Schuluniform? Anzug und Kostüm dann für die Lehrer und nicht vergessen eine Make-Up-Vorschrift zu definieren.“ Ein weiterer Kommentar lautet: „Alle jungen Menschen gehen heutzutage mit diesen Hosen vor die Tür. Wir Alten nennen sie Jogginghosen, die nennen sie Trendhosen. Alle jungen Männer laufen so rum – Trendhosen, weiße Socken, das ist jetzt cool. Nur wir Alten haben es noch nicht kapiert.“