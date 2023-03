Wartezeiten beim Sicherheitscheck So funktioniert die Terminbuchung am Düsseldorfer Flughafen

Lange Wartezeiten vor den Sicherheitskontrollen, frustrierte Passagiere, entnervtes Personal – all das soll am Flughafen Düsseldorf in diesem Jahr der Vergangenheit angehören. Mit insgesamt rund 30 Einzelmaßnahmen will der Airport die Situation gerade in Stoßzeiten wie den Ferien entzerren, erklärte Henning Pfisterer, Leiter Aviation der Flughafen Düsseldorf GmbH. Ein zentrales Angebot stellte Pfisterer am Donnerstag vor. Ab kommenden Dienstag, 28. März, können Passagiere vorab ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle buchen und diesen Bereich durch einen separaten Durchgang schneller passieren. „Die Kontrollen sind ein neuralgischer Punkt, an dem es sich immer wieder staut“, sagte Pfisterer. „Wir möchten den Passagieren aber den Reisebeginn so entspannt wie möglich gestalten.“