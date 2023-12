Weihnachtsaktion in Wermelskirchen Mehr als 400 Geschenke für die Tafel-Kunden

Also kauften die Ehrenamtlichen der Tafel selber ein: „Das war gar nicht so einfach“, erzählt Brigitte Krips. Das Gesetz gegen Geldwäsche mache es nämlich gar nicht so einfach möglich, Gutscheine im größeren Umfang zu erwerben. Der Nachweis der Tafel als gemeinnütziger Organisation machte den Einkauf am Ende trotzdem möglich. Jede Spende wurde so in Gutscheine für Supermärkte, Bäcker, Apotheken oder andere heimische Geschäfte investiert.