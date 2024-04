Ski-Club Wermelskirchen Badminton-Turnier fördert familiären Zusammenhalt

Am Anfang stand die Idee von Norbert Seidenberg, die sich inzwischen seit mehr als 20 Jahren als ein Höhepunkt im Vereinsleben des Ski-Clubs Wermelskirchen etabliert hat. Die 23. Auflage des vom Abteilungsleiter ins Leben gerufenen Badminton-Familienturniers lockte einmal mehr 32 Teams in verschiedensten Konstellationen in die Schuberthalle.