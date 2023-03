Daniel Dorrenbach ausgezeichnet Ein Holzbaupreis geht auch nach Wermelskirchen

Ausgezeichnet wurden Holzbauten, die in beispielhafter Weise den im Bergischen Land heimischen Rohstoff Holz verwenden. Holz als Baustoff spielt in der heutigen Zeit eine immer wichtigere Rolle. Die klimatischen Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte haben das Bewusstsein für diesen wertvollen, nachwachsenden Rohstoff geschärft. Bäume sind in der Lage, CO2 der Atmosphäre zu entziehen und dauerhaft im Holz zu binden. Insbesondere in langlebigen Gütern wie in Gebäuden wird CO2 über einen langen Zeitraum festgelegt. Holz wird somit nicht nur als regionale, nachhaltig nutzbare Energiequelle gesehen, sondern auch zunehmend als energieeffizienter Bau und Werkstoff.