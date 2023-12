Politik in Wermelskirchen und Rhein-Berg CDU-KPV will potenzielle Bürgermeisterkandidaten beraten

Nach 15 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit als Vorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) in der CDU des Rheinisch-Bergischen Kreises hat Ulrich Heimann das Amt an den Wermelskirchener Thorsten Schmalt übergeben. Die Mitglieder der KPV der CDU in Rhein-Berg wählten den Kreistagsabgeordneten zu Heimanns Nachfolger.