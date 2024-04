Gastronomie in Wermelskirchen Das Café Wild serviert jetzt Eis aus Wuppertal

Es steht im Breidenbacher Hof in Düsseldorf auf der Speisekarte, im Luxushotel „Vier Jahreszeiten“ in Hamburg und jetzt auch bei Café Wild in Wermelskirchen: das Eis von Kaspar Stange aus Wuppertal. Der Spitzenkoch sitzt gemeinsam mit Anne und Thomas Wild an einem Tisch im Café. In den feinen weißen Tassen haben die Konditoren kleine Eisportionen serviert. „Das muss man gegessen haben, um es zu verstehen“, sagt Thomas Wild und empfiehlt dann die Tasse mit der Sorte „Grüner Apfel“.