Bilanz nach dem Weihnachtsmarkt in Wermelskirchen „Kulinarischer Weihnachtsmarkt“ soll Fortsetzung finden

Eine Frage, die gleiche Antwort: „Wir machen weiter.“ Darin sind sich am Samstagabend die Veranstalter des „Kulinarischen Weihnachtsmarkts“ einig. André Frowein nickt genauso entschlossen wie Björn Merklinghaus. „Das war ein Neustart, der viel Potenzial hat“, sind sich die beiden sicher. Sie haben mit ihren Mitstreitern für das große Weihnachtsprojekt unter dem Naturweihnachtsbaum an einem Strang gezogen. Und nach insgesamt acht Veranstaltungstagen sind sie zufrieden. „Wir freuen uns sehr über diese neue Kooperation“, sagt André Frowein vom Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ mit Blick auf Björn Merklinghaus, der die Holzhütten gekauft hat und gemeinsam mit seinen beiden Mitstreitern den Mut hatte, wieder einen Markt im Advent zu initiieren. Und auch Merklinghaus freut sich über die Zusammenarbeit. Begeistert ist er von den Wermelskirchenern: „Vor allem am ersten Adventssonntag war sensationell viel los“, sagt er.