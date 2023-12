Innenstadt in Wermelskirchen Förderung gegen Leerstände läuft weiter

Gute Nachrichten für potentielle neue Betreiber eines leer stehenden Ladenlokals in der Wermelskirchener Innenstadt: Das Förderprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW, das vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung aufgelegt wurde, läuft weiter bis Ende 2026. Damit können auch in den kommenden zwei Jahren weitere Ladenlokale in der Startphase des Unternehmens günstiger angemietet werden.