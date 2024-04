Städtepartneschaft in Wermelskirchen Forster Azubis blicken über den Tellerrand

Die Bilanz der Gäste aus der Lausitz: „Hier ist einfach alles viel größer“, sagt Maximilian Peter. In der eigenen Stadtverwaltung in Forst, in der die beiden seit zwei Jahren ihre Ausbildung machen, sei alles etwas beschaulicher. „Wir sind eben auch eine deutlich kleinere Stadt“, erklären sie. Forst hat rund halb so viel Einwohner wie Wermelskirchen. Dort gebe es in der Verwaltung auch andere Strukturen. So seien Jugendamt und Sozialamt zum Beispiel beim Kreis verankert. „Das ist für uns dann erst im dritten Lehrjahr an der Reihe“, erzählt die Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten, „da konnte ich hier schon spannende Eindrücke sammeln.“