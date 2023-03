Imker Scheidler aus Wermelskirchen Im Bergischen Land werden die Bienen noch fündig

„Bei uns hier ist die Welt für die Bienen noch in Ordnung“, entgegnet Scheidler. Im vergangenen Jahr habe er mehr Honig geerntet als je zuvor. „Die Bienen werden bei uns noch fündig“, sagt er – wohl wissend, dass Imkerkollegen in anderen Regionen des Landes oft von einer deutlich sinkenden Ausbeute berichten. „Allerdings werden auch unsere Bienen von der Varroamilbe bedroht“, erinnert der Imker dann und erzählt von den tierischen Einwanderern aus Asien. „Würden wir sie nicht jedes Jahr bekämpfen, hätten sie unsere Bienen schon ausgerottet“, sagt Scheidler. Stattdessen herrscht in den Bienenstöcken in Wermelskirchen aber weiter das pure Leben – nach den unglaublichen Regeln der Bienen.