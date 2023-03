Interkommunales Treffen in Hückeswagen Bürgermeister tauschen sich aus

Auch die wirtschaftliche Entwicklung war ein Thema bei dem Austausch. Alle drei Kommunen sind an der Entwicklung des Gewerbegebiets „Gleisdreieck“ interessiert, hier wurde der aktuelle Sachstand besprochen. Auch die Entwicklungen durch den neuen Interessenten für das DOC in Remscheid-Lennep waren Thema des Gesprächs. Man war sich einig, dass man die gemeinsame Chance für die Region nutzen will. Aber es müssen negative Wirkungen auf den örtlichen Einzelhandel in der Region durch einen entsprechenden Angebotsmix im geplanten DOC vermieden werden.