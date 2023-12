Stadtverwaltung in Wermelskirchen Kein Notdienst im Bürgerbüro zwischen Weihnachten und Neujahr

Unter anderem waren in den vergangenen Monaten immer zwei Mitarbeiter des Teams an den eigens eingerichteten Plätzen in den Nachbarkommunen Hückeswagen und Remscheid, um dort vorläufige Ausweispapiere und Reisedokumente für die Wermelskirchener ausstellen zu können. „Diesen Service haben auch viele genutzt“, sagt Bürgerbüro-Teamleiterin Caroline Czaja. Das blumige Dankeschön für diesen Einsatz hat sie sogar ein wenig zu Tränen gerührt. Denn: „Wir haben hier wirklich in der schwierigen Situation alles gegeben, um Lösungen zu schaffen und da ist es auch mal schön, wenn jemand Danke sagt“, gesteht Caroline Czaja ein.