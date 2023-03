Saubere Stadt in Wermelskirchen, Dhünn und Dabringhausen Helfer kämpfen gegen Vermüllung

Zum 48. Mal richtet der Verkehrs- und Verschönerungsverein in Wermelskirchen die Müllsammel-Aktion aus – auch die Vereine in Dhünn und Dabringhausen beteiligen sich. Und trotz des Regens sind am Samstag allerorts Freiwillige in gelben Westen unterwegs, um die Straßen vom Müll zu befreien. Viele Paare haben ihre Kinder mitgebracht, um ihnen auch gleich ein gutes Vorbild zu sein. Statt mit dem erhobenen Zeigefinger, lernen sie diese Lektion allerdings mit großem Spaß, bunten Handschuhen und den wirkungsvollen Greifern. Auffällig viele Helfer kommen am Samstagnachmittag auch alleine – bleiben es aber selten. So treffen etwa Birgit Hübner und Carlo Boss fast gleichzeitig an der Feuerwache ein. Zwar haben sie sich nie zuvor gesehen, aber Bernd Weiß teilt ihnen einen gemeinsamen Bezirk zu – und schon machen sie sich zusammen auf den Weg.