Adventszeit in Wermelskirchen Das Dorf feiert mit dem Nachwuchs des Blasorchesters Dabringhausen

Und tatsächlich sind viele Menschen zur Winterhütte am „Markt 57“ gekommen. „Das halbe Dorf ist da“, freut sich der Dirigent. Der Glühwein dampft und duftet, die Tassen der Kinder sind mit Kakao gefüllt und wem es zu kalt wird, der stellt sich einen Augenblick an die Feuerschale. Währenddessen spielen die Musiker vertraute Weihnachtsmelodien: „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ oder „Alle Jahre wieder“. Das Publikum dankt es ihnen mit viel Applaus – vor allem dann, wenn es etwas rockiger wird. Jedes Lied hat seine Fans. „Schön“, murmelt eine Dame, als „Tochter Zion“ erklingt und dann in das Läuten der Kirchenglocken übergeht. Nachdem die Musiker den Glocken um Punkt 19 Uhr für einen Augenblick die Bühne überlassen haben, machen sie weiter. An ihren Köpfen tragen sie Stirnlampen, einige haben Lichterketten um ihre Notenständer gewickelt und sogar das Schlagzeug hat in der windgeschützten Ecke zwischen den Kirchenwänden einen Platz gefunden.