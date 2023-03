Kabarett in Wermelskirchen Blömer/Tillack und jede Menge Flausen und Possen

Das Programm lebt aber nicht nur vom skurrilen Wortwitz, sondern besonders von der Präzision, mit der die Dialoge präsentiert werden. Am Anfang machte man sich direkt Freunde mit den Besuchern aus der Nachbarstadt Hückeswagen. „Mehr Demokratie wagen. Mehr Volksverarsche wagen. Hier in Wermelskirchen sagt man aber doch: weniger Hückeswagen, oder?“ Aber Dirk Tillack und Bernd Blömer wird man das nicht übelnehmen, auch wenn man aus der Schloss-Stadt in die Katt gekommen war. Denn das sympathische Duo wusste die Themen perfekt zu setzen und die Pointen zu positionieren. Wobei Blömer sich ganz selbstkritisch wünschte, einmal eine „dauerhaft gültige Nummer mit Langzeitgarantie“ schreiben zu können. Etwas zwischen „Bob Dylan und Fips Asmussen“, das sei die Bandbreite, die er anvisiere. Aber auch dieses Sinnieren ist eine sehr gut gelungene Nummer.