Präventionsarbeit in Wermelskirchen Grundschüler erkunden ihr Bauchgefühl

Viele Schüler nutzen die Gelegenheit, um mit Eltern und Geschwistern wieder zu kommen. Dazu gehören auch Mira und ihre Mutter Janina Hackmann. Sie stecken beide an der Fühlstation ihre Hände in die kleinen Kästchen, um dahinter auf Federn oder Holz zu treffen. Gemeinsam ordnen sie an einer Wand die Körperbegriffe den Bildern zu – und bringen noch Schilder unter, wo sie auf keinen Fall berührt werden wollen.