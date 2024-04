Schulleben in Wermelskirchen Theater-Schüler begeistern mit dem „Zauberer von Oz“

Dieses Mal kam auch nichts mehr dazwischen: Die Fünf- bis Achtklässler stürmten die Bühne. „Das hat riesigen Spaß gemacht“, bekunden auch Anton Mezera (zehn Jahre), Mick Volkmann (elf Jahre) und die zehnjährige Greta Spratte. Die drei gehören zur Gruppe der Munchkins – samt flauschiger Anzüge und großer Ohren. Was ihnen am besten gefallen habe? „Ich mag den Mix aus Fantasy und Realität“, sagt Greta über das Stück. „Und ich mochte es, als wir gespielt haben, dass wir uns fürchten“, sagt Anton. Theater sei wirklich eine gute Möglichkeit, aus sich herauszugehen. „Ich mochte die Szene am allerliebsten, als ich ganz alleine auf der Bühne war und den Löwen anschreien durfte“, sagt Christina, „da konnte ich richtig Power reinlegen.“