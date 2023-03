Schulfest in Wermelskirchen Grundschüler feiern den Frühling

Und tatsächlich herrscht auf dem Schulhof der Katholischen Grundschule am Freitag Hochbetrieb: Viele Eltern und Großeltern feiern beim Frühlingsfest mit. Der Schulverein hat beim Kuchenbuffet großzügig aufgetischt. „Nach all der Zeit ist so ein Fest auch für die Schulgemeinschaft wichtig“, sagt Schulleiterin Andrea Steinz. Schüler, Eltern, Lehrer: „So ein Fest gibt uns die Möglichkeit, enger zusammenzuwachsen.“ Die Schüler erfüllen sich an diesem Nachmittag noch einen anderen Wunsch: Sie richten einen Flohmarkt aus. „Jeder Schüler hat in seinem Kinderzimmer geguckt, was er nicht mehr unbedingt braucht“, erzählt Cara aus der 3b und deutet auf den Verkaufstisch vor ihr. Spiele, Musik, Kuscheltiere und vor allem Bücher haben die Grundschüler für entbehrlich gehalten und mit einem Kaufpreis versehen. Die Schichten an den Verkaufsständen der Klassen übernehmen die Kinder selbst – so wie Cara und Anna. „Von dem Geld, das wir einnehmen, kaufen wir eine Musik-Box für die Disco-Pause“, erzählt Raquel aus der vierten Klasse. Darüber habe das Schülerparlament abgestimmt. „Wir haben schon 22 Euro gesammelt“, berichtet dann Anna eine Stunde nach dem Startschuss, nachdem sie die Kasse ihrer Klasse auf den Kopf gestellt hat.