Auszeichnung in Viersen Verdienstmedaille für Volkmar Heß

Volkmar Heß ist seit Jahrzehnten ehrenamtlich im Kreis Viersen und in der Stadt Dormagen aktiv. „Im Leben von Volkmar Heß steckt Musik, wie es im Volksmund heißt“, sagte Heike Höltken, erste stellvertretende Landrätin des Kreises Viersen, in ihrer Rede zur Verleihung der Medaille im Ernst-Klusen-Saal in der Viersener Festhalle. „Und es freut mich sehr, dass er die Musik teilt, weitergibt und für einen guten Zweck einsetzt.“ Auch Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller nahm an der Verleihung teil, ebenso der Dormagener Bürgermeister Erik Lierenfeld.