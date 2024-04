Sportlerehrung der Stadt Neuss Eine bisschen weniger Pflicht wäre mehr gewesen

Ihre Mutter Elke Sprink (HTC SW Neuss) erspielte sich mit der DHB-Auswahl 1984 in Los Angeles sogar die Silbermedaille. Nicht nur darum hat die 68-Jährige nun auch Aufnahme in die vor drei Jahren unter dem Vorsitz von Meinolf Sprink (Stadtsportverband) errichtete „Wall of Fame“ des Neusser Sports gefunden. Wie der bereits 86-Jährige, aber immer noch als Trainer tätige Hans-Peter Heinen (TG Neuss/Leichtathletik) sowie die verstorbenen Walther Lonnes (HTC SW Neuss/Hockey) und Ernst Ludwig „Elu“ Hansmann (TC BW Neuss/Tennis) hat sie mitgeschrieben an der Geschichte des Jahnstadions, das just in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert.