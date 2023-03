Freibad in Dabringhausen Freiwillige bereiten das Freibad für die Saison vor

„Das Motto heutet lautet: Laub“, sagt Katja Salz-Bannier und schmunzelt. Unmengen nasser Blätter liegen nach Herbst und Winter am Beckenrand, unter der neuen Photovoltaikanlagen und auf den Wiesen. Mit Harke und Schubkarre und auch dem einen oder anderen Laubbläser ausgestattet, machen sich die Ehrenamtlichen schon früh am Morgen an die Arbeit. „Im Grunde bereiten wir heute auch schon den Einsatz der Hochdruckreiniger am nächsten Wochenende vor“, sagt Thomas Knab. Dann nämlich sollen die Beckenränder sauber werden. Dafür muss allerdings erstmal das Laub verschwinden.