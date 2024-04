Seniorennachmittag in Wermelskirchen Fast 200 Gäste beim „Frühjahrsmiteinander“

Danach hat Sonja Raschkowski vom Haus der Begegnung das Wort. Wer die Villa in der Schillerstraße schon ein Mal besucht habe, hatte Martina Vogt zuvor gefragt. Fast alle 200 Hände hatten sich daraufhin gehoben. Sonja Raschkowski stellt den Übrigen in einem kurzweiligen, bunten Fotovortrag die Arbeit der Begegnungsstätte vor: Sport und Bewegung, Kulinarisches und Ausflüge, Spiele, Musik und vor allem Geselligkeit. „Die Altenstube aus der Gründungszeit ist nicht mehr dieselbe“, fasst sie zusammen. Martin Frede und Joachim Pistorius werden noch ein bisschen konkreter und stellen die Digital-Angebote des Hauses vor – vier Kurse rund um Laptop, Handy und Tablet. Eine Dame stößt ihre Sitznachbarin an und flüstert: „Da können wir auch mal hingehen“. Und so nehmen sich nach dem Frühlingsmiteinander viele Besucher das neue Quartalsprogramm vom „Haus der Begegnung“ mit nachhause.