Bezirksfinale im Volleyball in Wermelskirchen Das Gymnasium richtet erstes großes Turnier aus

Neun Mannschaften aus dem Regierungsbezirk Köln treten am Dienstag mit ganz unterschiedlichem Spielniveau in der Gymnasiumhalle beim Bezirksfinale im Volleyball an – aus Frechen und Aachen, Bonn und Köln oder auch aus Leverkusen. Fünf Jungen- und Mixmannschaften sind am Start sowie vier Mädchen-Teams. Nur wenige Wochen, nachdem die Schule mit dem Westdeutschen Volleyball-Verband und dem Sportverein TB Groß-Ösinghausen in Hilgen eine Kooperation geschlossen hat und als „Partnerschule des Volleyballs“ zertifiziert wurde, richtet sie schon das erste große Turnier aus. „Und das läuft hier wirklich hervorragend“, stellt Thorsten Rathjen, Nachwuchskoordinator des Westdeutschen-Volleyballverbandes am Mittag fest.