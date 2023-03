In Wermelskirchen Großer Betrieb bei Kreativmarkt in der Katt

Mechthild Stamm und Tochter Martha berühren vorsichtig die kleinen Fische aus Raysin. „Die wären doch schön für die Tischdekoration bei der Konfirmation“, stellt Mechthild Stamm fest. Gut gelaunt legen die beiden einige Fische in den kleinen Einkaufskarton. Dazu gesellen sich noch Vasen und Kerzen. „Super, das hätten wir heute gar nicht erwartet“, erzählt Mechthild Stamm. Stattdessen treten sie mit einer vollen Einkaufstasche den Heimweg an. So geht es am Sonntagmittag auch Isabella Schäfer und Anja Bartsch. Eigentlich wollten die beiden Besucherinnern aus Leichlingen und Solingen in der Kattwinkelschen Fabrik „nur mal gucken“. Aber dann begegneten sie den Figuren und Türkränzen aus Heu und konnten nicht wiederstehen.