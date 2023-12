Litratur-Reihe in Wermelskirchen Martin De Giorgi las zum letzten Mal bei „LitAmAbend“ im Haus Eifgen

Es ist nicht das Ende einer Ära, aber doch eine Zäsur, die am Montagabend im Haus Eifgen geschah. Das Format „LitAmAbend“ fand zum letzten Mal unter der Federführung von Martin De Giorgi statt – zumindest im Haus Eifgen. Was nun kompliziert klingt, ist es eigentlich nicht. Einmal im Monat, meist, aber nicht immer, am dritten Dienstag des Monats, wurde seit November 2021 im Haus Eifgen vorgelesen. Mal besser besucht, mal, wie nun am Montag, vor überschaubarem Publikum. Für De Giorgi kein Problem. „Ich lese auch für nur einen Besucher, das ist Ehrensache“, sagte er. Dennoch wird das Konzept nun weiterwandern – und auch im Haus Eifgen bleiben. „Ich bin ja nicht nur im Haus Eifgen aktiv, sondern auch in der Stadtbücherei oder im Kunstverein“, sagte er.