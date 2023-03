Show der Cat Fanciers’ Association Fast 90 Katzen auf dem Catwalk in Dabringhausen

Insgesamt 89 Katzen aus ganz Europa sind am Sonntag mit ihren Besitzern zu Gast in der Mehrzweckhalle in Dabringhausen. Die Cat Fanciers’ Association (CFA) richtet hier ihre beliebte Katzenausstellung aus. Die Richter sind aus den USA und aus Spanien eingeflogen. „Eigentlich wollten wir uns wieder in der Halle in Hückeswagen treffen“, erzählt Ulrike Knüppel von der CFA.