Kulturleben in Wermelskirchen Sihna Maagé will jungen Sängern im „VocalStudio 513“ Mut machen

Denn Sihna Maagé kehrt in die Selbstständigkeit zurück – und eröffnet in Opladen ein Gesangsstudio. Mit dem „VocalStudio 513“ will sie einen Ort schaffen, an dem sich die Menschen sicher genug fühlen, um ihre eigene Stimme auszuprobieren und weiterzubilden. „Ich hätte selbst gerne als junge Sängerin so einen Ort gehabt“, sagt sie.